Il Milan torna a San Siro in Champions League e ospita l'Atletico Madrid: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

A caccia del riscatto europeo nel palcoscenico di San Siro. Il Milan torna a giocare una partita di Champions League al 'Meazza', davanti ai propri tifosi, dopo 7 anni. La squadra di Stefano Pioli, reduce dalla sconfitta di misura per 3-2 all'esordio contro il Liverpool ad Anfield, e in campionato dalla vittoria contro lo Spezia per 1-2, ospita i campioni di Spagna dell'Atletico Madrid, guidati dall'ex calciatore di Lazio e Inter Diego Simeone.

Nella sfida dello scorso 15 settembre, i 'Reds' di Jurgen Klopp si sono portati in vantaggio con il goal di Alexander-Arnold su deviazione di Tomori al 9' e hanno fallito la chance per raddoppiare con il rigore neutralizzato da Maignan a Salah. La reazione del Milan è arrivata in 120 secondi, con le reti di Rebic e Brahim Diaz a ribaltare il risultato a pochi istanti dall'intervallo. Nella ripresa il Liverpool si è preso la scena e ha portato a casa il bottino pieno con i goal di Salah ed Henderson.

Nell'altra gara del Gruppo B, l'Atletico Madrid non è riuscito ad andare oltre il pari a reti inviolate contro il Porto al Wanda Metropolitano. Un risultato che complica i piani dei 'Colchoneros' verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. In Liga, invece, nell'ultimo turno ha perso a sorpresa contro l'Alaves per 1-0.

Il Milan ritrova l'Atletico Madrid sette anni dopo l'ultima volta: in occasione della Champions League 2013/2014, l'ultima che ha visto la partecipazione del 'Diavolo', fu proprio la formazione spagnola a eliminare negli ottavi di finale i rossoneri guidati da Clarence Seedorf.

QUANDO SI GIOCA MILAN-ATLETICO MADRID

Milan-Atletico Madrid si gioca martedì 28 settembre 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Calcio d'inizio della partita previsto alle ore 21:00.

DOVE VEDERE MILAN-ATLETICO MADRID IN TV E STREAMING

La partita di Champions tra Milan e Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Milan-Atletico Madrid sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio offerto da Sky ai propri abbonati: occorrerà scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATLETICO MADRID

Nel Milan, Giroud è pronto a tornare dal primo minuto. L'attaccante francese ex Chelsea ha recuperato dopo lo stop a causa della positività al Covid-19 e si piazzerà al centro dell'attacco, dopo averlo ritrovato in campionato contro lo Spezia. Calabria dovrebbe essere confermato a destra, mentre restano in ballottaggio Bennacer-Tonali per una maglia accanto a Kessié e Rebic-Leao nel tridente con Saelemaekers e Brahim Diaz sulla trequarti. Verso il recupero Kjaer che dovrebbe ritrovare il suo posto al centro della difesa al fianco di Tomori.

Simeone schiera il suo Atletico Madrid con un classico 4-4-2 con De Paul ed Herrera in mediana e la coppia formata da Griezmann e Suarez in avanti. L'Atletico dovrebbe riconfermare Correa a destra, in mediana, già schierato in Liga. Davanti a Oblak ci saranno Trippier e Lodi sulle fasce e la coppia Savic-Gimenez al centro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Correa, De Paul, M. Llorente, Carrasco; Griezmann, L. Suárez.