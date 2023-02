Milan e Atalanta si affrontano nel ventiquattresimo turno di Serie A: in palio punti pesanti per la corsa Champions.

Si gioca al Giuseppe Meazza, dove il Milan ospita l’Atalanta, uno dei match più importanti del ventiquattresimo turno del campionato di Serie A.

Ad affrontarsi saranno infatti due squadre in piena lotta per una qualificazione alla prossima Champions League. I meneghini, dopo aver attraversato un momento durissimo, sono riusciti ad inanellare tre vittorie consecutive (una delle quali in Champions League contro il Tottenham), mentre gli orobici (tre punti nelle ultime tre partite) sono chiamati a riscattarsi dopo la clamorosa sconfitta interna patita contro il Lecce.

Per l’occasione, Stefano Pioli proporrà ancora una difesa a tre: davanti al rientrante Maignan (di nuovo in campo dopo cinque mesi), saranno Kalulu, Tomori e Thiaw a completare il pacchetto difensivo.

Messias e Theo Fernandez si posizioneranno sugli out di destra e sinistra, mentre Tonali e Krunic comporranno il duo di mediana. In avanti, a supporto dell’unica punta Giroud, ci saranno Brahim Diaz e Leao.

Gian Piero Gasperini si affiderà ad un 3-4-3 nel quale Toloi, Palomino e Scalvini comporranno la linea difensiva davanti a Musso.

Zappacosta e Maehle presidieranno gli esterni, mentre al solito toccherà a De Roon e Koopmeiners in mediana. In attacco, Hojlund sarà il perno centrale di un tridente completato da Lookman e Boga.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATALANTA

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.