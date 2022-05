Probabili formazioni Lazio-Verona: Cabral ancora prima punta, out Luis Alberto

Già certa della presenza nell'Europa League della stagione 2022/23, la Lazio si appresta a salutare questo campionato davanti ai propri tifosi: avversario è il Verona, anch'esso con la mente sgombra da pensieri e forte dei suoi 52 punti in graduatoria.

La rete di Milinkovic-Savic sul gong della sfida pareggiata per 2-2 all'Allianz Stadium ha concesso al popolo biancoceleste un finale senza patemi, che invece ci sarebbero stati in caso di sconfitta e mancato arrivo a quota 63 punti.

Clima sereno attorno a Sarri, alle prese comunque con la nuova assenza di Immobile: forfait sicuro del bomber campano, sostituito ancora una volta da Cabral al centro del tridente d'attacco completato da Felipe Anderson e Zaccagni. Verso il forfait anche Luis Alberto: chance per Basic nel ruolo di mezzala sinistra. Luiz Felipe sostituto dello squalificato Patric, Radu sulla fascia sinistra con Reina che potrebbe scalzare Strakosha tra i pali.

Tudor senza lo squalificato Günter e l'infortunato Barak: Lasagna e Caprari a sostegno della punta Simeone, legato in qualche modo ai colori biancocelesti per la militanza di papà Diego. Veloso partner di Ilic in mezzo al campo, Tameze arretrato nel trio difensivo.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.