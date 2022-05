Lazio-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L’ultima giornata ha in programma tra le altre Lazio-Verona, partita in cui i biancocelesti cercheranno di blindare il quinto posto mentre i gialloblù vorranno superare i 54 punti ottenuti nella stagione 2013/14.

Con il 2-2 conquistato in trasferta contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato, la Lazio ha certificato la sua partecipazione alla prossima Europa League. Un traguardo non scontato, considerando i grandi cambiamenti avvenuti ad inizio stagione a cominciare dalla guida tecnica.

Il Verona è reduce da due sconfitte, rimediate contro Milan e Torino. Passi falsi che comunque non rovinano l’ottima stagione degli scaligeri, partiti con il piede sbagliato per poi fiorire nel momento in cui Tudor ha sostituito in panchina Di Francesco.

La sfida del girone d’andata è stata un vero e proprio trionfo per il Verona, che si è imposto in casa sulla Lazio con un netto 4-1. Il grande protagonista è stato Simeone, autore di 4 goal. Di Immobile la rete della bandiera per i biancocelesti.

Nelle righe seguenti troverete molte altre indicazioni utili per quanto riguarda Verona-Lazio, dai canali per vedere la partita in tv e in streaming alle formazioni.

ORARIO LAZIO-VERONA

La sfida è in programma sabato 21 maggio 2022, allo stadio ‘Olimpico’ di Roma. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE LAZIO-VERONA IN TV

Il match verrà trasmesso in esclusiva da DAZN, disponibile via app sulle moderne smart tv. La piattaforma può essere fruita anche con tv non smart, ma solo se collegate ad un TIMVISION BOX, a console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

LAZIO-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Con DAZN sarà possibile vedere la partita anche su dispositivi diversi dalla tv. Basterà accedere al sito ufficiale da pc e notebook oppure scaricare l’app per smartphone e tablet. Il match potrà anche essere rivisto on demand e, al termine dei 90 minuti, saranno disponibili gli highlights.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Andrea Calogero è stato scelto da DAZN come telecronista per la sfida tra biancocelesti e gialloblù, con Marco Parolo al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Non mancherà la copertura di Lazio-Verona anche su GOAL. Qui sul nostro portale potrete seguire il match, vivendone le azioni salienti dal primo all’ultimo minuto attraverso la consueta cronaca testuale.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-VERONA

Immobile cercherà di esserci per l’ultima di campionato: in caso forfait pronto Cabral, in un tridente con Felipe Anderson e Zaccagni. In mediana, oltre all’immancabile Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic dovrebbero giocare al posto di Leiva e Luis Alberto. Davanti a Reina, in vantaggio su Strakosha, linea difensiva a quattro con Marusic, Luiz Felipe, Acerbi e Radu.

Il Verona risponde con il classico 3-4-2-1, in cui Tameze dovrebbe essere arretrato nel trio difensivo posto davanti a Montipò e completato da Ceccherini e Casale. Il centrocampo dovrebbe prevedere Faraoni e Lazovic come esterni, mentre Ilic e Veloso come centrali. Sulla trequarti Lasagna sostituirà Barak come partner di Caprari, alle spalle di Simeone.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.