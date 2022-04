Probabili formazioni Lazio-Torino: Zaccagni al posto di Pedro, gioca Patric

Il 33° turno di Serie A, aperto dalle sfide che hanno visto protagoniste le milanesi Inter e Milan rispettivamente in casa dello Spezia e contro il Genoa, prosegue con le sfide del sabato. Il programma della vigilia di Pasqua si chiude con il match in programma allo Stadio Olimpico di Roma alle 20:45 tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Torino di Ivan Juric.

Una sfida nel segno del 3: da una parte i biancocelesti, a caccia della terza vittoria di fila (Sassuolo e Genoa) in campionato, dall'altra i granata, che vogliono portare proprio a tre il numero di risultati utili consecutivi dopo la vittoria di misura in casa della Salernitana e il pari a reti bianche contro il Milan.

La Lazio va a caccia di punti pesanti nella volata per un posto in Europa League, mentre il Toro vuole blindare l'undicesimo posto e provare ad avvicinarsi alla coppia Sassuolo-Verona.

In casa Lazio non c'è Pedro, alle prese con un affaticamento muscolare al polpaccio. Lo spagnolo si è sottoposto ieri a esami strumentali per capire l'entità del problema. Al suo posto c'è Zaccagni dall'inizio, con Felipe Anderson e Immobile a completare il reparto avanzato. L'altro dubbio riguarda la difesa con Patric in vantaggio su Luiz Felipe al fianco di Acerbi. Terzetto confermato a centrocampo con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva, mentre in difesa Lazzari e Marusic agiranno sulle corsie esterne.

Dall'altra parte, Juric non avrà a disposizione Mandragora e ripropone la coppia Ricci-Lukic, già schierata contro il Milan. In difesa Izzo è in vantaggio su Zima, mentre Buongiorno contende una maglia a Rodriguez. Sulle fasce Singo e Vojvoda sono favoriti su Ansaldi e Aina, mentre Pobega potrebbe essere riproposto in coppia con Brekalo alle spalle di Belotti. Altra panchina in vista per Pjaca.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-TORINO

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

TORINO (3-5-2): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric