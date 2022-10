La Lazio sfida lo Spezia per rispondere ai successi di Napoli e Roma: pronto Zaccagni, nello Spezia ci sarà Gyasi con Nzola.

Roma, Milan e Napoli hanno vinto, ora tocca alla Lazio di Sarri rispondere. Per i biancocelesti l'essenziale partita contro lo Spezia: in caso di vittoria +5 sull'Inter sconfitta e -3 dalla vetta. Davanti un team che iniziato discretamente bene, ottenendo otto punti nei primi sette incontri.

I precedenti sono decisamente netti: la Lazio è una delle due squadre, insieme alla Juventus (cinque su cinque), contro cui lo Spezia ha sempre perso in Serie A: quattro sconfitte su quattro per i liguri contro i biancocelesti nel torneo di Serie A, nonostante sia sempre andata in rete.

Sarri proporrà il recuperato Immobile prima punta, supportato da Felipe Anderson e Zaccagni. In mezzo spazio per Cataldi, con Luis Alberto e Milinkovic-Savic a completare il reparto. Provedel tra i pali, difeso da Hysaj, Patric, Romagnoli e Marusic. Casale indisponibile.

Gotti con Nzola e Gyasi di punta, mentre Holm e Bastoni saranno gli esterni. Agudelo, Ellertson e Bourabia centrali, in porta Dragowski. Difesa a quattro composta da Ampadu, Kiwior e Nikolau. Panchina per Ekdal, out Amian, Hristov, Kovalenko, Reca e Sala.

LAZIO-SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertson, Bastoni; Gyasi, Nzola.