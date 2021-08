PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SPEZIA

Alla seconda di campionato, la Lazio riceve lo Spezia: Sarri torna a contare su Luis Alberto, dopo un'estate turbolenta.

Esordio casalingo per la Lazio alla seconda di campionato, con lo Spezia come avversario. Due squadre votate all'attacco e che, almeno sulla carta, possono dare vita ad un match divertente e ricco di goal.

La formazione di Maurizio Sarri è partita con il piede giusto, andando a vincere per 1-3 sul campo dell'Empoli. Dopo il fulmineo vantaggio toscano con il goal di Bandinelli, i biancocelesti hanno pareggiato immediatamente con Milinkovic-Savic e completato la rimonta con il goal di Lazzari e con il rigore trasformato da Immobile.

La novità principale del 4-3-3 che dovrebbe proporre Sarri contro lo Spezia corrisponde alla figura di Luis Alberto, tornato a disposizione dopo un'estate fatta di problemi fisici e il rientro in ritardo dalle vacanze (con annessa possibilità di addio). Lo spagnolo giocherà in mediana insieme a Lucas Leiva e Milinkovic-Savic.

Completano la formazione laziale Reina in porta, una difesa formata da Lazzari, Acerbi, Radu e Hysaj e un attacco con Immobile come riferimento centrale e con Pedro e Felipe Anderson sugli esterni.

Lo Spezia ha esordito in campionato con un 2-2 esterno sul campo del Cagliari. Una partita iniziata nel migliore dei modi per gli aquilotti, avanti 0-2 grazie ai goal di Gyasi e Bastoni. Purtroppo per i liguri, Joao Pedro ha riportato il match in parità firmando una doppietta.

Rispetto al confronto con i sardi, non dovrebbero esserci grossi cambiamenti nel 3-4-3 proposto da Thiago Motta. L'unica novità potrebbe riguardare Kovalenko, che ha recuperato dai suoi problemi fisici ma dovrebbe partire dalla panchina con Bastoni in mezzo e Ferrer sulla sinistra.

Il centrocampo è completato da Maggiore e Amian, mentre Hristov-Erlic-Nikoau è il trio difensivo davanti a Zoet. In avanti, infine, spazio a Verde, Colley e Gyasi.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Acerbi, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolau; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Colley, Gyasi.