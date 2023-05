Probabili formazioni Lazio-Sassuolo: Immobile c’è, possibile panchina per Berardi

La Lazio ospita il Sassuolo in un match importantissimo anche in ottica corsa Scudetto: i biancocelesti chiamati a rialzarsi dopo due ko.

Si giocherà all’Olimpico, dove la Lazio ospiterà il Sassuolo, una delle partite più importanti in assoluto del trentatreesimo turno del campionato di Serie A. Non solo infatti ci saranno in palio punti fondamentali per la corsa che conduce ad un pass per la prossima Champions League, ma proprio dalla sfida tra biancocelesti e neroverdi potrebbero dipendere le sorti del discorso Scudetto.

In caso di un mancato successo dei biancocelesti infatti, il Napoli (spettatore interessato del match) festeggerebbe la conquista del titolo di campione d’Italia prima ancora di scendere in campo giovedì contro l’Udinese.

Quella che scenderà in campo sarà una Lazio non solo assetata di punti, ma anche di rivalsa. I capitolini sono infatti reduci da due sconfitte consecutive e devono evitare passi falsi al fine di non vedersi fare in salita la strada che porta ad uno dei primi quattro posti.

Il Sassuolo, dal canto suo, nello scorso turno di campionato è tornato alla vittoria battendo l’Empoli ed è alla ricerca di quella affermazione che possa voler dire ritrovata continuità dei risultati ed un posto tra le prime dieci della classifica.

Maurizio Sarri disporrà la sua Lazio con il consueto 4-3-3 nel quale Lazzari (favorito su Hysaj), sarà l’esterno di destra di una linea difensiva completata da Casale, Patric e Marusic. Tra i pali toccherà ovviamente a Provedel.

A centrocampo Milinkovic-Savic e Luis Alberto sono certi di partire dal 1’, mentre la terza maglia da titolare se la contendono Marcos Antonio e Vevino. In attacco Immobile sarà il perno centrale di un tridente completato da Felipe Anderson e Zaccagni.

Modulo speculare per Dionisi che, davanti a Consigli, schiererà una linea difensiva composta da Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio.

Henrique si sistemerà in cabina di regia con Frattesi e Thorstvedt interni di destra e sinistra, mentre in attacco ci saranno Bajrami e Laurienté a supporto di Defrel.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SASSUOLO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Bajrami, Defrel, Laurienté.