C'è il primo posto del girone e il pass direttamente per gli ottavi di finale in palio nella sfida in programma allo Stadio Olimpico tra la Lazio e il Galatasaray.

Le formazione biancoceleste e quella turca si affrontano nell'ultimo turno del Gruppo E di Europa League. La squadra di Fatih Terim vuole restare al comando e avrà a disposizione due risultati su tre. Dall'altra parte, agli uomini di Maurizio Sarri basta una vittoria per sorpassare al fotofinish il club di Istanbul e volare direttamente agli ottavi.

Biancocelesti col solito 4-3-3: fiducia a Strakosha tra i pali, Hysaj e Marusic terzini, Luiz Felipe-Acerbi coppia centrale di difesa. A centrocampo riposa Luis Alberto, al suo posto Basic con Cataldi e Milinkovic, confermato dall'inizio in vista della squalifica in campionato.

In avanti, nonostante i problemi fisici accusati a Marassi, Immobile guiderà l'attacco laziale nel tridente con Pedro e Zaccagni.

Terim, non in perfette condizioni dopo il ricovero in ospedale per i problemi gastrointestinali, deve rinunciare a Cicaldau, asssente per la posività al Covid-19. Al suo posto torna il connazionale Morutan. In avanti spazio al tridente formato da Feghouli, Diagne e Kerem.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-GALATASARAY

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni All. Sarri.

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Morutan, Kutlu, Antalyali; Feghouli, Diagne, Kerem. All. Terim.