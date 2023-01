La Lazio ospita la Fiorentina all’Olimpico: in palio punti pesanti per due squadre che stanno vivendo momenti opposti.

Reduce da due vittorie consecutive, la seconda delle quali per 4-0 contro i campioni d’Italia del Milan, la Lazio torna in campo per ospitare, nel ventesimo turno del campionato di Serie A, la Fiorentina.

Se i capitolini stanno vivendo un ottimo momento di forma, non lo stesso si può dire per i gigliati che, dopo aver riportato le sconfitte contro Roma e Torino, cercano proprio all’Olimpico quel risultato che possa consentire loro di rilanciarsi in classifica e di dare un importante segnale di ripresa.

Maurizio Sarri, che con i suoi ragazzi cerca quei punti che valgono la permanenza in quelle zone che garantiscono una qualificazione alla prossima Champions League, si affiderà al consueto 4-3-3 nel quale, davanti a Provedel, saranno Lazzari, Casale, Romagnoli e Hysaj a completare la linea difensiva.

Chiavi del centrocampo affidate a Cataldi, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto a chiudere il terzetto di mediana, mentre in attacco sarà Felipe Anderson il perno centrale di un tridente completato da Pedro e Zaccagni.

Vincenzo Italiano risponde con un 4-2-3-1 nel quale non ci sarà posto per il nuovo arrivato Brekalo (nemmeno convocato). Nel quartetto difensivo davanti a Terracciano si rivedrà Dodò sull’out di destra, mentre su quello di sinistra ci sarà Biraghi. Milenkovic e Igor comporranno la coppia centrale.

In mediana sarà Mandragora la spalla di Amrabat, mentre in attacco Kouamè dovrebbe agire da unica punta, supportato da Ikoné, Bonaventura e Gonzalez.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-FIORENTINA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Kouamé.