I biancocelesti vogliono tornare al successo dopo i ko contro Juve e Lecce: Felipe Anderson e Luis Alberto dal 1', nell'Empoli confermato Caputo.

La Lazio torna all'Olimpico dopo quasi due mesi dal successo di misura sul Monza e ospita l'Empoli nella gara valida per il 17° turno di Serie A.

I biancocelesti vogliono riprendere la corsa dopo il doppio stop a cavallo della sosta per i Mondiali in Qatar. Dopo il ko dell'Allianz Stadium di Torino, la squadra di Sarri è ripartita con un'altra sconfitta, sempre in trasferta, al Via del Mare di Lecce.

All'Olimpico arriva l'Empoli, reduce dal pari della Dacia Arena di Udine, il secondo risultato positivo di fila, e attualmente al dodicesimo posto in classifica in coabitazione con l'Empoli.

Ciro Immobile ci sarà dall'inizio. L'attaccante della Lazio, in goal nella sfida contro il Lecce con il momentaneo vantaggio prima della rimonta dei salentini, è uscito malconcio dall'ultimo match ma stringerà i denti.

Sono due le novità in casa biancoceleste rispetto alla sconfitta di Lecce: Luis Alberto torna titolare con Milinkovic e Cataldi in mezzo al campo, mentre in avanti si riprende una maglia dall'inizio Felipe Anderson, con Pedro che si accomoda inizialmente in panchina.

Difesa confermata in blocco con Lazzari e Marusic sulle fasce e Casale-Romagnoli davanti a Provedel.

Nell'Empoli Zanetti deve rinunciare solo all'ex Akpa-Akpro, squalificato. Ballottaggio tra Ebuehi e Stojanovic a destra, con Luperto, Ismajili e Parisi a completare la retroguardia.

Con Marin ci saranno Grassi e Fazzini in mezzo al campo, mentre sulla trequarti si va verso la conferma di Baldanzi, in goal ad Udine, alle spalle di Caputo e Satriano.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-EMPOLI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano.