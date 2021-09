La Lazio vuole riscattare le due sconfitte consecutive contro Milan e Galatasaray, l'avversario di giornata è il nuovo Cagliari di Mazzarri.

Reduce da due sconfitte consecutive, contro Milan in campionato e Galatasaray in Europa League, la Lazio affronta un Cagliari che ha appena cambiato allenatore in seguito ad un avvio difficile. Dopo Semplici, sulla panchina rossoblù Walter Mazzarri.

Sarri sceglie Pedro e Felipe Anderson ai lati, con Immobile prima punta. In porta c'è Reina, difesa a quattro composta da Lazzari, Patric, Acerbi e Hysaj. A centrocampo Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva, panchina per Marusic e Strakosha.

Nel Cagliari 3-5-2 Mazzarri punta su Joao Pedro e Keita, in panchina c'è Pavoletti. Dalbert e Nandez esterni del centrocampo, Deiola, Marin e Grassi interni. Carboni, Ceppitelli e Caceres giocheranno davanti a Cragno. Strootman out.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita.