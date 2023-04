La Juventus ospita il Verona per il ventottesimo turno di Serie A: attacco inedito, fuori anche Di Maria, Barrenechea a centrocampo.

Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, Juventus e Verona tornano a concentrarsi sul campionato e lo fanno sapendo che per entrambe, nel ventottesimo turno di Serie A, sono da evitare battute di arresto.

Le due compagini si affronteranno infatti allo Stadium in un match che metterà in palio punti pesanti. Tanto i bianconeri, quanto gli scaligeri, sono impegnati in vere e proprie rincorse: i primi sono all’inseguimento di quelle squadre che lottano per la zona Champions, i secondi sono attualmente terzultimi ed hanno bisogno di un risultato di prestigio per credere con maggiore convinzione nella salvezza.

Per l’occasione, Massimiliano Allegri si affiderà ad un 3-5-2 nel quale la linea difensiva davanti a Szczesny sarà composta da Gatti, Bremer e Danilo.

A centrocampo non ci saranno gli squalificati Paredes e Rabiot oltre all’indisponibile Pogba: dentro Barrenechea, con De Sciglio sulla destra. In vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter Allegri schiera un attacco inedito Kean-Milik, con Di Maria e Vlahovic pronti eventualmente a entrare a partita in corso.

Lunga la lista degli indisponibili anche di Marco Zaffaroni, che disegnerà il suo Verona con un 3-4-2-1 nel quale saranno Dawidowicz, Hien e Ceccherini ad alzare il muro difensivo davanti a Montipò.

Faraoni e Depaoli presidieranno gli esterni, mentre in mediana toccherà a Veloso e Tameze, con Duda alzato al fianco di Ngonge e alle spalle del centravanti Gaich.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VERONA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Locatelli, Kostic; Kean, Milik.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Ngonge, Duda; Gaich.