Probabili formazioni Juventus-Udinese: gioca Dybala

La Juventus prova a dimenticare la Supercoppa Italiana persa, ripartendo dal campionato. Prima del match contro la Sampdoria in Coppa Italia infatti, i bianconeri sfideranno l'Udinese di Cioffi allo Stadium, così da continuare la propria rincorsa al quarto posto.

Nell'ultimo match di Serie A la Juventus è riuscita a rimontare clamorosamente la sfida contro la Roma, vincendo 4-3 dopo essere stata sotto per 3-1. I friulani sono reduci dalla polemica gara contro l'Atalanta, in cui hanno subito sei reti dopo essere scesi in campo con diversi indisponibili da coronavirus.

Juventus senza Bonucci, vittima di un risentimento muscolare. Fuori anche Danilo, Ramsey e Chiesa. In attacco ci sarà Dybala con Morata, parte dalla panchina Bernardeschi.

In porta torna Szczesny, difeso da Cuadrado, Chiellini, Rugani e Pellegrini. Locatelli e Bentancur in mezzo, con Dybala e Kulusevski sulle fasce di centrocampo.

Udinese con Deulofeu al fianco di Beto nel 3-5-2 friulano, mentre Udogie e Soppy sono gli esterni. Mezz'ali Arslan e Walace. Padelli tra i pali, retroguardia composta da Perez, Nuytinck e Zeegelaar.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Kulusevski, Locatelli, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata. All. Allegri

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar ; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi