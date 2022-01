La Juventus ospita l'Udinese in occasione del 22° turno di Serie A.

Dopo il rocambolesco successo in rimonta contro la Roma, i bianconeri sono rimasti tutto sommato vicini al treno Champions: quinto posto solitario a -3 dall'Atalanta - che ha una partita in meno - e a -5 dal Napoli terzo.

In casa contro l'Udinese cercano quella continuità venuta troppo spesso a mancare nel corso della prima parte di stagione.

A Torino, la formazione friulana, falcidiata da diverse positività al Covid, si presenta dopo il pesantissimo 2-6 casalingo patito in casa contro l'Atalanta e con una gara da recuperare, ossia la trasferta di Firenze inizialmente programmata nel giorno dell'Epifania. La truppa Cioffi

La gara di andata, sfida che ha aperto il campionato di entrambe le squadre, si è chiusa sul risultato di 2-2: doppio vantaggio piemontese sull'asse Dybala-Cuadrado, prima della rimonta friulana targata Pereyra (su rigore) e Deulofeu.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-UDINESE

Juventus-Udinese si disputerà all'Allianz Stadium di Torino sabato 15 gennaio 2022. Calcio d'inizio previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-UDINESE IN TV E STREAMING

La sfida tra Juventus e Udinese verrà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati DAZN potranno scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione, oppure collegaro il proprio apparecchio televisivo ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure ricorrendo a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Anche Sky trasmetterà in coesclusiva la sfida dell'Allianz Stadium: i canali sui quali sarà possibile seguire il match sono: Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport Calcio (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Sempre attraverso DAZN sarà possibile seguire la diretta streaming del match collegandosi al sito ufficiale o scaricando l'app, a seconda del dispositivo scelto per effettuare l'accesso.

Sky, invece, consentirà la diretta streaming ai suoi abbonati grazie al servizio Sky Go: sarà sufficiente collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook, oppure scaricare l'app su smartphone e tablet compatibile con i sistemi iOS e Android.

Si potrà ricorrere anche all'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: dopo l'acquisto del pacchetto 'Sport', occorrerà selezionare la diretta della gara dalla programmazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Riccardo Mancini, assistito in cabina di commento da Massimo Gobbi. Per quanto riguarda Sky, telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-UDINESE

Dopo la Supercoppa, Allegri ritrova Szczesny tra i pali, Cuadrado a destra e de Ligt in difesa. Al fianco dell'olandese potrebbe rivedersi Bonucci. A sinistra De Sciglio, mentre a centrocampo Bentancur candidato a fare copia con Locatelli, mentre McKennie e Bernardeschi si divideranno le corsie laterali. Davanti Dybala e Morata.

Ancora piena emergenza in casa Udinese dovuta ai diversi casi di positività al Covid. In attacco dovrebbe toccare a Beto con Success. Pussetto e Deulofeu potrebbero arretrare il proprio raggio d'azione ai fianchi di Walace, con Soppy e Udogie larghi. In difesa out Becao causa squalifica, spazio a De Maio insieme a Perez e Nuytinck. In porta c'è Padelli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, De Maio; Soppy, Pussetto, Walace, Deulofeu, Udogie; Beto, Success.