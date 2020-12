Formazioni Juventus-Torino: si rivede la coppia Dybala-Ronaldo

Juventus e Torino si affrontano nel Derby della Mole. Cristiano Ronaldo ritrova Dybala come partner, Belotti cerca il 100° goal in granata.

Archiviata senza affanni la pratica in , la torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una sfida che ha da sempre un sapore speciale: il Derby della Mole contro il .

Oltre ad essere una partita dal grande fascino, sarà anche una gara che metterà in palio punti pesanti. I bianconeri infatti sono imbattuti nel torneo, ma in nove partite hanno totalizzato ben cinque pareggi e le lunghezze di svantaggio dalla capolista sono sei. Quella del Torino è stata invece una partenza complicatissima: i granata sono attualmente terzultimi e con gli appena 6 punti messi in cascina in nove turni, hanno eguagliato la loro peggior partenza di sempre.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.