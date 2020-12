Dove vedere Juventus-Torino in tv e streaming

Juventus e Torino si sfidano nel Derby della Mole per la 10ª giornata di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.

La deve rialzarsi in , visto che la squadra bianconera rischia di far scappare il fin troppo in questa fase del campionato. Gli uomini di Andrea Pirlo vogliono rifarsi dopo il passo falso accusato contro il Benevento , che ha fermato i bianconeri sul pareggio.

Al contrario il , quantomeno a livello di gioco, si è assestato su buoni ritmi rispetto all'inizio del campionato. Continuano a non arrivare però risultati convincenti, visto che nelle ultime due partite sono arrivate la sconfitta contro l' ed il pareggio contro la Sampdoria .

In classifica la Juventus si trova attualmente al quarto posto in classifica, a 17 punti. La squadra di Pirlo è imbattuta ma sono arrivate 4 vittorie e ben 5 pareggi, troppi per una squadra che punta allo Scudetto.

Il Torino ha invece già perso cinque partite e si trova in una condizione di classifica molto pericolosa, al 18esimo posto con il rischio retrocessione che adesso si fa sempre più vivo per la squadra di Giampaolo.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-TORINO

Juventus-Torino si giocherà sabato 5 dicembre alle ore 18: lo scenario sarà quello dell'Allianz Stadium di Torino.

DOVE VEDERE JUVENTUS-TORINO IN TV E STREAMING

Il Derby Juventus-Torino sarà visibile in diretta esclusiva su Sky : appuntamento sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite).

Partita disponibile anche in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky e si scegliere uno dei pacchetti contenenti Juventus-Torino.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TORINO

Pirlo non avrà a disposizione Buffon e Chiellini, infortunati, oltre allo squalificato Morata. In attacco quindi toccherà a Dybala fare coppia con Cristiano Ronaldo. In difesa Bonucci rientra accanto a De Ligt, con Cuadrado sulla destra e Danilo a sinistra. A centrocampo Arthur è in leggero vantaggio su Bentancur per affiancare Rabiot, sugli esterni si giocano due maglie Chiesa, McKennie, Ramsey e Kulusevski.

Giampaolo continua a puntare sulla difesa a tre, con Lyanco, Bremer e Rodriguez. A tutta fascia ci saranno ancora Ansaldi e Singo, che ha scalato tutte le gerarchie. Rincon guiderà il centrocampo da posizione centrale. Verdi scalza Zaza ed affiancherà Belotti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Dybala, Cristiano Ronaldo.