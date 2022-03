La Juventus è tornata in corsa per lo Scudetto? Difficile dirlo, vista la distanza dalla vetta, nonostante lo scontro diretto tra Napoli e Milan. Di certo per i bianconeri c'è la necessità di battere lo Spezia per provare a sognare una clamorosa rimonta nelle ultime giornate di campionato.

Di fronte al team Allegri dunque la formazione di Thiago Motta, attualmente in lotta per la salvezza: 26 punti in classifica e terzultimo posto vicinissimo. Anche per lo Spezia si tratta di un match essenziale, come tutti quelli da cui al termine della Serie A 2021/2022.

Allegri deve fare a meno dei vari Dybala, McKennie e Zakaria, ma recupera Rugani, titolare al fianco di De Ligt, e Bernardeschi. In difesa ci saranno anche Danilo e Pellegrini, con Szczesny in porta. Cuadrado e Morata esterni offensivi, Rabiot, Locatelli ed Arthur trio obbligato in mezzo. Vlahovic non riposa, Kean pronto a subentrare nella ripresa.

Nello Spezia c'è Provedel tra i pali, difeso da Ferrer, Erlic, Nikolau e Reca. Kovalenko e Bourabia completeranno il reparto di centrocampo insieme a Bastoni, infine tridente composto da Verde, Manaj e Gyasi. Agudelo partirà dalla panchina.

JUVENTUS-SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Bourabia, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde.