La Juventus in casa col Nantes per l'andata degli spareggi di Europa League, Allegri torna al 3-5-2 con Iling Jr. Cuadrado e Chiesa in panchina.

La Juventus debutta in Europa League, competizione diventata ancora più centrale nella stagione bianconera dopo la pesante penalizzazione subita in campionato per il caso plusvalenze. L'avversario della squadra di Allegri è il Nantes, protagonista di una stagione piuttosto difficile e attualmente addirittura tredicesimo in Ligue 1. I bianconeri devono ancora fare a meno di Pogba, oltre che di Milik e Kaio Jorge. Recuperano invece Bonucci e Cuadrado ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Sarà ancora De Sciglio ad agire sulla fascia destra nel 3-5-2 con Iling Jr dall'altra parte. A centrocampo gioca Fagioli con Locatelli e Rabiot. Di Maria e Vlahovic saranno le punte con Chiesa e Kean pronti a subentrare. In porta Perin, in difesa Gatti insieme a Danilo e Bremer. Il Nantes si schiera con un copertissimo 5-4-1, in porta l'ex viola Lafont, mentre al centro della difesa giocherà Castelletto, di origini italiane. L'unica punta è Guessand, sugli esterni Blas e Simon. PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NANTES JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Di Maria, Vlahovic. NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand. Scelti da Goal Dove vedere Juventus-Nantes in tv e streaming

