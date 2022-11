Probabili formazioni Juventus-Inter: Miretti a supporto di Milik

Juventus ed Inter pronte a sfidarsi nel tredicesimo turno di Serie A: a Torino un Derby d’Italia che non consente errori.

E’ la sfida più attesa in assoluto del tredicesimo turno del campionato di Serie A, la gara che è da sempre per tutti il Derby d’Italia.

Juventus ed Inter si affronteranno in una partita che non consentirà margini d’errore. Le vittorie conseguite negli anticipi da Napoli e Milan hanno allungato ulteriormente la classifica in vetta e in palio c’è dunque la possibilità, oltre che la necessità, di non perdere ulteriore terreno rispetto alle principali rivali nella corsa che conduce allo Scudetto.

Per l’occasione, Massimiliano Allegri disegna la compagine bianconera con un 3-5-1-1 nel quale, nel terzetto difensivo davanti a Szczesny, insieme a Danilo ed Alex Sandro ci sarà il rientrante Bremer per una linea totalmente brasiliana.

Cuadrado e Kostic saranno chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana ci saranno Fagioli e Rabiot ai fianchi di Locatelli. In attacco Milik agirà da unica punta, con Miretti a supporto in veste di trequartista.

Simone Inzaghi si affiderà al solito 3-5-2 nel quale, Skriniar, De Vrij ed Acerbi alzeranno il muro difensivo davanti ad Onana. Bastoni, febbricitante, verso la panchina.

Calhanoglu si sistemerà ancora in cabina di regia, con Barella e Mkitaryan interni, mentre sugli out di destra e sinistra si posizioneranno Dumfries e Dimarco. In attacco sarà Dzeko il partner di Lautaro Martinez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.