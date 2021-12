Dopo essersi rimessa in cammino in campionato grazie alla vittoria ottenuta contro la Salernitana, la Juventus si appresta ad affrontare un’altra squadra che è alla ricerca di punti e soprattutto di quel risultato che possa consentirle di cambiare rotta in campionato: il Genoa.

Massimiliano Allegri disegnerà la Juve con un 4-2-3-1 nel quale saranno, da destra a sinistra, Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Pellegrini a completare la linea di difesa davanti a Szczesny.

Chiavi del centrocampo affidate a Bentancur e Locatelli, mentre sulla trequarti, a supporto della punta centrale Morata, ci saranno Kulusevski, Dybala e Bernardeschi.

Andrij Shevchenko schiererà il suo Genoa con l’ormai consolidato 3-5-2 nel quale, davanti a Sirigu, il terzetto di difesa prevederà Biraschi, Vasquez e Masiello.

Sabelli e Cambiato si sistemeranno sugli esterni, mentre con Badelj saranno Behrami ed Hernani a completare il terzetto di mediana. In attacco spazio alla coppia Pandev-Ekuban.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-GENOA

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban.