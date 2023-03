Juventus in casa col Friburgo per l'andata degli ottavi di Europa League: Allegri sceglie il tridente, subito in campo Chiesa, Vlahovic e Di Maria.

La Juventus, reduce dalla delusione di Roma, scende in campo contro il Friburgo per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. L'obiettivo è dimenticare quanto successo all'Olimpico e ottenere un bel risultato in vista della gara di ritorno.

Ecco perchè Allegri sembra intenzionato a schierare una formazione più offensiva del solito schierando contemporaneamente dal 1' Chiesa, Vlahovic e Di Maria. Non un inedito peraltro in questa stagione, dato che era già successo sempre in Europa League nella partita d'andata contro il Nantes.

In difesa non dovrebbe farcela Alex Sandro, che al massimo partirà dalla panchina, al suo posto più Rugani di Bonucci con Bremer e Danilo. Sulle fasce, out l'infortunato De Sciglio, confermati Cuadrado e Kostic mentre a centrocampo giocheranno ancora Locatelli e Rabiot.

Nel Friburgo, attualmente quinto in Bundesliga a -7 da Bayern Monaco e Borussia Dortmund, gli occhi saranno ovviamente puntati soprattutto su Vincenzo Grifo, numero 10 dell'Italia di Mancini e punto fermo della squadra tedesca. Ginter guiderà la difesa, mentre Doan agirà insieme a Grifo alle spalle dell'unica punta Holer.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FRIBURGO

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Grifo; Holer. All. Streich.