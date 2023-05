La Juventus cerca l'allungo al secondo posto, Cremonese a caccia di punti salvezza: Allegri fa turnover, in porta c'è Perin.

La Juventus vuole approfittare dei passi falsi di Lazio e Atalanta per allungare ulteriormente e ipotecare un posto nella prossima Champions, aspettando ovviamente il responso della giustizia sportiva. L'avversaria è la Cremonese, alla disperata ricerca di punti per sperare ancora in una difficile salvezza.

Allegri deve guardare anche alla sfida di ritorno contro il Siviglia e opta per un robusto turnover: in porta va Perin, difesa con Bremer (recuperato), Rugani e Danilo. Sulle fasce Barbieri può fare rifiatare Cuadrado, a sinistra uno tra Kostic e Iling Junior.

Regia affidata a Paredes, insieme a lui giocheranno Fagioli e Rabiot. Ma occhio alla tentazione Pogba. In attacco occasione per Chiesa che affiancherà Milik, partono dalla panchina Di Maria e Vlahovic.

Ballardini ancora senza Dessers e Tasadjout, davanti fiducia all'espertio Ciofani con Okereke. Chiriches guida la difesa grigiorossa. A centrocampo Galdames sostituisce lo squalificato Pickel.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-CREMONESE

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Rugani, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Galdames, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani.