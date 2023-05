Juventus-Cremonese, riecco Pogba: prima da titolare in stagione

Paul Pogba giocherà dal 1' in Juventus-Cremonese: la titolarità mancava addirittura da 13 mesi, dai tempi del Manchester United.

Le ottime sensazioni lasciate nelle recenti apparizioni hanno avuto come esito ciò che i tifosi della Juventus non avevano mai potuto ammirare in questa stagione: Paul Pogba sarà titolare contro la Cremonese, nell'ultima sfida della domenica di Serie A.

Un vero e proprio 'Pogback' per il francese, impiegato da Allegri per tre volte di fila tra campionato ed Europa League: in tutti questi casi, però, aveva fatto il proprio ingresso in campo dalla panchina.

Al cospetto della Cremonese ci sarà lui a guidare il centrocampo dal 1', qualcosa che in assoluto non si verificava dall'amichevole del 23 luglio 2022 vinta sul Club Deportivo Guadalajara: proprio in quella circostanza iniziarono i guai fisici del classe 1993, costretto a rimanere ai box e a saltare i Mondiali con la Francia.

Se invece prendiamo in esame i match ufficiali, l'ultima titolarità di Pogba risaliva addirittura ai tempi del Manchester United e, nello specifico, al successo casalingo per 3-2 sul Norwich in Premier League del 16 aprile 2022, ben tredici mesi fa.

Oltre un anno passato ad aspettare il proprio momento, tra la lesione del menisco laterale del ginocchio destro e i rallentamenti dettati da una condizione lontana dai tempi migliori. La data del 14 maggio 2023 può rappresentare un punto di svolta, una sorta di rinascita personale.