Probabili formazioni Juventus-Cesena: l'Allegri-bis inizia senza Dybala

La Juventus debutta nell'amichevole alla Continassa contro il Cesena: grande attesa per il ritorno dopo due anni dell'allenatore Massimiliano Allegri.

Inizia ufficialmente la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Oggi alle 18, la formazione bianconera affronta il Cesena nel centro sportivo della Continessa nella prima partita della nuova stagione.

C'è grande curiosità in vista del match di Torino. Dopo due anni di assenza, Massimiliano Allegri torna a guidare il club bianconero e aspetta le prime risposte dalla sua squadra dopo il lavoro svolto nei primi giorni di ritiro.

Contro il Cesena, che milita nel campionato di Lega Pro, non ci sarà Paulo Dybala, fermato da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. L'attaccante argentino dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana.

Nel match della Continassa, Allegri dovrà rinuncia anche a tanti nazionali, appena rientrati dalle vacanze post Euro 2020 e Copa America. Il tecnico livornese schiererà una squadra imbottita di giovani, aggregati alla prima squadra e che stanno lavorando proprio agli ordini dell'ex centrocampista.

In vista del debutto in campionato, in programma il 22 agosto in casa dell'Udinese, la Juventus ha già programmato altre due amichevoli: sabato 31 agosto il Trofeo Berlusconi contro il Monza e l'8 agosto il Trofeo Gamper al Camp Nou contro il Barcellona di Messi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Dragusin, Rugani, Frabotta; McKennie, Fagioli; Felix Correia, Rafia, Pellegrini; Da Graca.

CESENA (4-3-3): Nardi; Ciofi, Ricci, Gonnelli, Dominici; Ilari, Ardizzone, Steffè; Zecca, Caturano, Bortolussi.