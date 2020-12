Formazioni Juventus-Atalanta: Morata con Ronaldo, Zapata unica punta

Nella Juve spazio per Morata, Chiesa, Arthur e Danilo, panchina per Kulusevski e Ramsey. Atalanta con Malinovskyi al posto di Gomez, Toloi dà forfait.

Al primo posto in Champions, con il agli ottavi, e reduce dal successo contro il , la di Pirlo affronta in uno dei due big match dell'infrasettimanale l' , anch'essa vittoriosa nell'ultimo turno (contro la ) e agli ottavi europei, dove sfiderà il .

Nell'undicesimo turno la Juventus ha avvicinato la capolista , ma rimangono quattro i punti di distanza dal Milan capolista, mentre l'Atalanta si è riscattata portandosi a 17, comunque a -6 da Madama: match fondamentale per il distacco in classifica o l'avvicinamento deciso.

Pirlo ripropone Morata in attacco con Cristiano Ronaldo, mentre Arthur e Bentancur saranno gli interni di centrocampo. McKennie e Chiesa esterni nel 4-4-2 della Juventus, con Szczesny tra i pali. Cuadrado, De Ligt, Bonucci ed Danilo a comporre la retroguardia, panchina per Kulusevski e Dybala. Convocato Chiellini.

Niente Gomez per l'Atalanta, ormai verso l'addio: alle spalle di Zapata ci saranno Malinovskyi e Pessina ad agire sulla trequarti. Gosens ed Hateboer partono dal 1' larghi sulle fasce, De Roon e Freuler sono gli interni. Davanti a Gollini spazio per Djimsiti, Romero e Palomino. Fuori Ilicic, Toloi in tribuna per un problema all'adduttore.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, C. Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.