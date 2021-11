Probabili formazioni Italia-Svizzera: occasione per Belotti

La notte decisiva. Allo Stadio Olimpico di Roma, l'Italia campione d'Europa affronta la Svizzera nel match che mette in palio il primo posto nel girone C di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Gli Azzurri e gli elvetici arrivano all'appuntamento in una situazione di classifica di totale parità: entrambe a 14 punti, entrambe imbattute, entrambe con un solo goal incassato lungo il percorso di qualificazione.

E se la gara d'andata in Svizzera si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, il faccia a faccia in quel di Roma assume i connotati dello spareggio. Chi vince compie un passo pressoché decisivo verso Qatar 2022, chi sbaglia sarà verosimilmente costretto a passare dal purgatorio degli spareggi.

La Nazionale di Roberto Mancini, dopo aver perso per infortunio sia Chiellini che Immobile, riparte sulle note dell'ormai più che collaudato 4-3-3 con Belotti candidato ad una maglia da titolare al centro del tridente, affiancato da Chiesa e da Insigne.

A centrocampo recuperato Barella che completerà il pacchetto insieme a Jorginho e Locatelli. In difesa scocca l'ora di Acerbi, chiamato a schermare la porta di Donnarumma al fianco di Bonucci. Sulle corsie esterne agiranno Di Lorenzo a destra ed Emerson a sinistra.

Sul percorso che sepata l'Italia dal Qatar c'è l'ostacolo Svizzera con Yakin che pensa al 4-2-3-1 per architettare il colpaccio nel Belpaese: il riferimento avanzato sarà Offer con Shaqiri e Steffen tra le linee.

L'articolo prosegue qui sotto

In mezzo al campo l'atalantino Freuler agirà in compagnia di Frei e Zakaria. In difesa Akanji e Schar a protezione di Sommer, Rodriguez e Widmer i terzini.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct Mancini.

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Zakaria, Frei, Freuler; Shaqiri, Steffen; Offer. Ct. Yakin.