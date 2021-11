Italia-Svizzera dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ITALIA-SVIZZERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Italia-Svizzera

• Data: venerdì 12 novembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: Rai Uno

• Streaming: RaiPlay

Qualificazioni Mondiali giunte ad uno snodo cruciale. L'Italia, nel settimo impegno valido per il Girone C, affronta la Svizzera.

La classifica del raggruppamento vede azzurri ed elvetici appaiati in testa a quota 14 punti, con un buon margine di vantaggio sulla Bulgaria terza ad 8 (seguono Irlanda del Nord a 5 e Lituania a 3). Nel match d'andata, disputato a Basilea lo scorso 5 settembre, Svizzera e Italia hanno pareggiato per 0-0.

Il prossimo incrocio rappresenterà un remake della partita andata in scena quest'estate ad Euro 2020, quando il 16 giugno Italia-Svizzera finì 3-0 per la nostra Nazionale (doppietta di Locatelli e goal di Immobile) nella gara valida per la fase a gironi del torneo poi vinto da Chiellini e compagni.

Tutto su Italia-Svizzera: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ITALIA-SVIZZERA

La partita tra Italia e Svizzera si gioca venerdì 12 novembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma: fischio d'inizio previsto alle ore 20:45.

DOVE VEDERE ITALIA-SVIZZERA IN TV

Italia-Svizzera sarà trasmessa in chiaro dalla Rai: il canale su cui poter vedere la partita sarà Rai Uno.

ITALIA-SVIZZERA IN DIRETTA STREAMING

Italia-Svizzera sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai: basterà collegarsi al sito di RaiPlay o scaricare l'app su smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra Italia e Svizzera potrete seguirla anche in diretta testuale su Goal: prematch, formazioni ufficiali e racconto delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SVIZZERA

Mancini privo di Verratti infortunato e alle prese col rebus Barella: dal primo minuto Locatelli e, in caso di forfait dell'interista, Tonali. Bonucci e Chiellini ok, davanti il tridente con Berardi, Chiesa e Insigne. Out Immobile e Zaniolo.

Svizzera falcidiata dagli infortuni: out Kobel, Elvedi, Embolo, Xhaka, Seferovic e Zuber. Shaqiri faro sulla trequarti, riferimento avanzato Okafor (Gavranovic non è al top), in difesa il torinista Rodriguez, mentre sull'esterno spazio all'ex Udinese Widmer.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Chiesa, Insigne. All. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Widmer; Shaqiri, Sow; Okafor. All. Yakin