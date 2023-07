Probabili formazioni Portogallo-Italia Under 19: Ndour torna titolare, Esposito nel tridente

Tutto pronto per la finale degli Europei Under 19: Bollini col 4-3-3, il Portogallo spera di ripetere il 5-1 della fase a gironi.

C'è molta attesa per la finale di stasera alle 21 tra Italia e Portogallo Under 19, che si giocheranno l'europeo di categoria in una finale che può essere più incerta di quello che sembra.

Il Portogallo parte infatti favorito, soprattutto dopo la vittoria per 5-1 proprio sugli Azzurrini nella fase a gironi.

Dopo quella sconfitta però, l'Italia ha trovato una quadra, si è riordinata e ha prima passato il turno pareggiando con la Polonia, poi ha eliminato la Spagna con un bel 3-2 in semifinale.

Bollini spera in un cambio di direzione e ritrova a centrocampo Cher Ndour, che ha saltato la sfida con gli spagnoli per squalifica e che ora è pronto.

In avanti ancora tridente, con Esposito al centro.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-ITALIA UNDER 19

PORTOGALLO (4-3-3): G.Ribeiro; Esteves, A.Ribeiro, Bras, Marques; Justo, N.Felix, Sà; H.Felix, R.Ribeiro, Borges. All. Milheiro.

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Missori, Dellavalle, Regonesi, Kayode; Pisilli, Faticanti, Ndour; Vignato, Esposito, Hasa. All. Bollini.