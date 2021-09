Formazioni ufficiali Italia-Lituania: Kean dal primo minuto

L’Italia ospita la Lituania in un match di qualificazione a Qatar 2022. Mancini si affida al tridente Bernardeschi-Raspadori-Kean.

Ultima gara per la Nazionale, in questa tornata di sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar: dopo aver pareggiato contro Bulgaria, per 1-1, e Svizzera, per 0-0, l'Italia affronterà la Lituania in una gara molto importante per la classifica del raggruppamento.

Per l’occasione, il commissario tecnico Roberto Mancini schiera una formazione ‘sperimentale’ figlia anche di tante defezioni. Nell’ormai consueto 4-3-3, sono Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni e Biraghi a completare la linea difensiva davanti a Donnarumma.

Chiavi del centrocampo affidate a Jorginho, con Pessina e Cristante interni, mentre in attacco Raspadori sarà il perno centrale di un tridente completato da Bernardeschi e Kean.

La Lituania di Razanauskas (Ivanauskas non sarà in panchina causa Covid), ultima nel girone, si schiera invece con un 4-2-3-1.

In porta giocherà Sektus, in difesa Lasiskas, Utkus, Klimavicius e Slavickas. A centrocampo Dapkus e Slivka, mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Dubickas ci saranno Kazlauskas, Verbickas e Novikovas.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Pessina, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Raspadori, Kean. All. Mancini

LITUANIA (4-2-3-1): Sektus; Lasiskas, Utkus, Klimavicius, Slavickas; Dapkus, Slivka; Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas. All. Razanauskas