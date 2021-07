Si gioca la finalissima di Euro 2020 sotto l'arco di Wembley. Mancini conferma l'undici visto con la Spagna, Southgate punta ancora su Mount.

La serata è arrivata. Trenta giorni, undici città e cinquanta partite dopo, Euro 2020 si avvia verso l’atto conclusivo. Sotto l’arco di Wembley si incontrano due sogni: quello dell’Italia di Roberto Mancini, che punta a riscattarsi definitivamente dopo la mancata partecipazione al Mondiale del 1968; quello dell’Inghilterra che non gioca una finale internazionale dal 1966, la vittoria del Mondiale in casa.

Anche questa volta i tre leoni giocano in casa. Sempre a Wembley. Non c’era l’arco. Erano altri tempi. Tratto comune: la Regina Elisabetta. Contro la Germania allora, contro l’Italia oggi. Al coro di ‘it’s coming home’, che da tre anni accompagna Harry Kane e compagni in ogni loro avventura.

Repubblica Ceca, Croazia e Scozia nel girone. Germania, Ucraina e Danimarca nella fase ad eliminazione diretta. Cinque vittorie, un pareggio. Un solo goal subito, la punizione di Damsgaard. E nient’altro. Un’imbattibilità durata 480 minuti, crollata di fronte a una punizione perfetta.

L’Italia sogna di far crollare ancora la difesa inglese. Dopo aver scardinato la Spagna, il Belgio e l’Austria a ritroso nei gironi. Rigori, regolamentari e supplementari. Gli azzurri le hanno viste e vissute tutte. E ora sono arrivati alla finale in ‘trasferta’, contro i padroni di casa.

Le prime tre all’Olimpico, poi Wembley, Monaco, Wembley e ancora Wembley. Anche per Chiellini e compagni è una specie di seconda casa. Questo Euro 2020 l’hanno aperto e ora vogliono chiuderlo. Con un successo. Il più importante, quello decisivo. Per vincere.

L’undici su cui punterà Roberto Mancini non prevederà sorprese: undici conferme su undici rispetto alla formazione che ha iniziato la partita contro la Spagna. Bonucci e Chiellini compongono la coppia centrale davanti a Donnarumma, mentre Di Lorenzo ed Emerson sono i terzini titolari.

Il centrocampo a tre vede ancora l’esclusione di Manuel Locatelli, che parte dalla panchina per fare spazio a Marco Verratti. Conferma per Barella, sette su sette per Jorginho. Anche l’attacco sarà lo stesso: Ciro Immobile da ‘nove’, Federico Chiesa e Lorenzo Insigne ad agire sulle corsie. Domenico Berardi arma dalla panchina.

Anche Southgate non dovrebbe riservare sorprese, con un’incognita legata al modulo che potrà essere utilizzato. Il 4-2-3-1 rimane la soluzione più quotata, ma il passaggio ai tre dietro potrebbe essere una variabile da tenere in considerazione, anche all’interno del match.

La certezza è che Harry Kane guiderà l’attacco sostenuto da Sterling, con Mount e la rivelazione Bukayo Saka favoriti per occupare gli altri due posti. Uno dei due potrebbe far posto a Trippier in caso di cambio di modulo. Rice e Phillips duo mediano, con Walker e Shaw terzini mentre Stones e Maguire comporranno la coppia difensiva davanti al portiere Pickford. Out Foden per infortunio.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. All. Southgate