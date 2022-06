Probabili formazioni Italia-Germania: azzurri rivoluzionati, tocca a Tonali e Scamacca

Esordio nella Nations League 2022/23 per l'Italia, che affronta la Germania con una formazione sperimentale: dentro anche Locatelli e Pellegrini.

Ancora con le immagini del dominio dell'Argentina negli occhi, l'Italia torna in campo e dà il via al proprio percorso in Nations League: il primo avversario degli uomini di Roberto Mancini è la Germania, che gli azzurri non affrontano da sei anni.

Si gioca in Italia: a Bologna, al 'Dall'Ara'. Buona occasione per provare a confezionare il colpo contro un avversario di altissimo livello, come di altissimo livello è il gruppo 3 della Nations League 2022/23: presente anche l'Inghilterra, che sfiderà l'Ungheria nell'altra partita del raggruppamento.

Come annunciato da Mancini dopo il tonfo contro l'Argentina, cambierà parecchio nell'Italia. In campo una formazione rivoluzionata rispetto a quella scesa in campo a Wembley: da Florenzi a Bastoni, da Locatelli a Tonali, da Politano a Scamacca, passando per Pellegrini, spazio alle seconde linee e agli esperimenti.

La Germania scenderà invece in campo con una squadra piena di elementi di talento: Werner sarà la punta più avanzata del 4-2-3-1 di Flick, che prevede anche la presenza di Gnabry, di Muller e di Sané. In difesa ecco Rüdiger, appena passato dal Chelsea al Real Madrid.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct. Mancini.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick.