Probabili formazioni Italia-Galles: dubbio Chiesa in attacco

L'Italia sfida il Galles nell'ultima gara del girone A di Euro 2020: turnover per Mancini, britannici con la formazione tipo.

Dopo i due rotondi 3-0 rifilati a Turchia e Svizzera, all'Italia di Roberto Mancini - già qualificata agli ottavi di Euro 2020 - basta un punto per chiudere il girone al primo posto: sono due, infatti, le lunghezze di vantaggio sul Galles che insegue a quattro punti.

Un pari e una vittoria per i britannici, i cui interessi collimano con quelli italiani: con un pareggio la seconda posizione diverrebbe automatica e renderebbe vane le speranze di aggancio della Svizzera.

Azzurri con il turnover, come annunciato dal commissario tecnico in conferenza stampa: attacco 'rivoluzionato' con Bernardeschi e Chiesa (rimarrà in dubbio fino all'ultimo per un fastidio muscolare accusato ieri) sugli esterni, Belotti in posizione centrale. In mediana si rivede Verratti assieme a Barella e al regista Jorginho.

Qualche novità anche in difesa, davanti alla porta di Donnarumma: Toloi ed Emerson rispettivamente terzino destro e sinistro, Bonucci in coppia con Bastoni in mezzo.

Formazione tipo, invece, quella scelta dal ct Page: Bale, Ramsey e James a supporto dell'attaccante centrale Moore, autore di una rete contro la Svizzera all'esordio. Morrell e Allen i due mediani. Retroguardia con Connor Roberts e Ben Davies sulle corsie laterali e Mepham e Rodon al centro, tra i pali Ward.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

GALLES (4-2-3-1): Ward; Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore.