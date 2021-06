L'Italia affronta il Galles nel match conclusivo del girone A di Euro 2020: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming del match.

Tre a zero alla Turchia, tre a zero alla Svizzera. La Nazionale azzurra inizia alla grande Euro2020, qualificandosi agli ottavi. Ora il Galles, per passare il turno come prima del girone. Ai britannici basta il pari per la qualificazione, ma con un successo passerebbero in cima.

La Nazionale azzurra ha sei punti in classifica, il Galles quattro. Dietro spera ancora la Svizzera, che potrebbe ancora qualificarsi come seconda in caso di successo dell'Italia e di larga vittoria contro la Turchia: per il team Mancini il primo posto porterebbe a Wembley, altrimenti gara ad Amsterdam con la seconda piazza.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-GALLES

Italia-Galles si giocherà domenica 20 giugno 2021 allo Stadio Olimpico di Roma che ospita tutte e tre le gare della fase a gironi dell'Italia. Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 18 .

DOVE VEDERE ITALIA-GALLES IN TV E STREAMING

La sfida conclusiva del girone A tra Italia e Galles verrà trasmessa in tv da Sky e i canali di riferimento saranno: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre). Confermata anche la trasmissione in chiaro del match su Rai 1 .

Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida della capitale anche in streaming sul servizio Sky Go , attraverso l'applicazione che si può scaricare su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

In alternativa c'è lo streaming gratuito offerto da RaiPlay : sarà sufficiente registrarsi al sito e selezionare la diretta dell'evento.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-GALLES

Possibile turnover per Mancini, visti gli ottavi in tasca: Toloi, Emerson Palmieri, Cristante e il trio offensivo Bernardeschi-Belotti-Chiesa scalpitano per partire dal primo minuto. A centrocampo da capire se Verratti metterà benzina nelle gambe dopo aver smaltito i guai fisici, ma Locatelli dopo la prestazione monstre contro la Svizzera potrebbe essere confermato.

Galles, chiamato a non sbagliare per garantirsi il passaggio del turno, guidato dallo juventino Ramsey e da Gareth Bale.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Cristante, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

GALLES (4-3-3): Ward; Connor Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale.