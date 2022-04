L'Inter di Simone Inzaghi è attesa dalla prova Verona. Dopo il successo per 1-0, firmato dal calcio di rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, all'Allianz Stadium contro la Juventus, la formazione nerazzurra torna in campo nell'anticipo del 32° turno di Serie A, in programma sabato alle ore 18 al 'Meazza' di San Siro.

La 'Beneamata' cerca la seconda vittoria di fila, una doppietta che non è ancora arrivata in questo 2022. Una situazione quasi paradossale in relazione alla fine dello scorso anno solare, chiuso con sette vittorie di fila, di cui l'ultima sul Torino grazie a una rete di Denzel Dumfries.

L'Inter, al terzo posto con rispettivamente quattro e tre lunghezze di ritardo rispetto a Milan e Napoli ma con la partita col Bologna da recuperare, ospita un Verona reduce dal successo di misura al 'Bentegodi' contro il Genoa. La squadra di Tudor ha già raggiunto la salvezza e in questo finale di campionato vuole continuare a togliersi soddisfazioni.

Buone notizie dall'infermeria per Inzaghi, che recupera Stefan De Vrij dopo la distrazione al polpaccio sinistro che lo ha tenuto fuori per un mese. Il difensore olandese è pronto a riprendersi il posto al centro della difesa, con Skriniar e Dimarco ai lati e Bastoni che si accomoda in panchina. In mezzo al campo nessun dubbio, con Calhanoglu e Barella insieme a Brozovic, mentre sulle corsie esterne Dumfries e Perisic sono in vantaggio su Darmian e Gosens.

L'unico assente tra i nerazzurri è Lautaro Martinez, che deve scontare un turno di squalifica: al suo posto Correa è in vantaggio su Sanchez per ricoprire il ruolo di partner d'attacco di Edin Dzeko. Per il 'Tucu' il Verona rievoca dolci ricordi: l'argentino segnò nella gara d'andata, partita del suo esordio in nerazzurro, una doppietta che regalò alla squadra di Inzaghi i tre punti.

Dall'altra parte. Tudor recupera Veloso e Lasagna mentre resta in dubbio la presenza di Antonin Barak, fermato da una forte influenza intestinale. In caso di forfait, il tecnico croato è pronto a confermare Bessa con Caprari alle spalle di Simeone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VERONA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Bessa, Caprari, Simeone. All. Tudor