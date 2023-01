A San Siro va in scena la sfida tra nerazzurri e scaligeri: la squadra di Inzaghi vuole tornare al successo per preparare al meglio la Supercoppa.

Le prove generali in vista della sfida che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Una chance per ritrovare condizione e fiducia a quattro giorni da un appuntamento da non sbagliare. L’Inter di Simone Inzaghi ospita a San Siro il Verona nella gara che chiude il programma del sabato della 18ª giornata di Serie A.

I nerazzurri vogliono tornare a vincere in campionato dopo la beffa di Monza con il pari subito allo scadere con l’autorete di Dumfries e prepararsi al meglio per la gara di Riyadh contro il Milan di Pioli.

Un appuntamento da non sbagliare per la squadra di Simone Inzaghi, che non può più commettere errori dopo il mezzo passo falso di sabato scorso a Monza.

Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con la solita emergenza a centrocampo e potrebbe schierare Calhanoglu in regia. Il turco è in dubbio, con Gagliardini pronto a scendere di nuovo in campo al fianco di Asllani e Mkhitaryan. Solo panchina per Barella, che lavora per esserci dall’inizio in Arabia Saudita mercoledì prossimo.

In porta il solito Onana, con Handanovic ai box insieme a Brozovic e Lukaku, mentre in difesa tornano Skriniar e Acerbi, insieme a Bastoni, dopo il turno di riposo in Coppa Italia contro il Parma. Ballottaggio Darmian-Dumfries a destra, mentre a sinistra si rivedrà Dimarco dal primo minuto.

In avanti tocca a Edin Dzeko, di nuovo titolare dopo le panchine contro Monza e Parma, con Lautaro accanto a lui e Correa che sfida il connazionale per una maglia dall’inizio.

Il Verona va a caccia di conferme. Difesa confermata in blocco con Dawidowicz, Hien e Checcherini. A destra Depaoli sostituirà l’infortunato Faraoni, con Doig a sinistra e uno tra Ilic e Veloso accanto a Tameze in mezzo. Lazovic, autore di una doppietta contro la Cremonese, e Kallon agiranno alle spalle dell’unica punta Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VERONA

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Asllani, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric.