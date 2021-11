Probabili formazioni Inter-Shakhtar Donetsk: Dzeko si rivede tra i titolari

A 180 minuti dal termine del girone D di Champions League, l'Inter ha un vantaggio non indifferente: come affermato da Simone Inzaghi in conferenza, i nerazzurri hanno nelle proprie mani il destino europeo, col ritorno agli ottavi dopo 9 anni da non fallire come avvenuto nelle ultime tre edizioni.

Un anno fa fu lo Shakhtar Donetsk a demolire le speranze degli uomini allora allenati da Conte, proprio l'avversario che stasera proverà a contrastare i campioni d'Italia in carica per non dire addio, quantomeno, al terzo posto e alla conseguente discesa in Europa League.

Handanovic e compagni festeggerebbero la qualificazione tra le migliori sedici soltanto in caso di vittoria a San Siro, a patto che lo Sheriff Tiraspol non batta il Real Madrid in Moldavia: scenario molto credibile, anche se l'exploit dei moldavi al 'Bernabeu' all'andata è la dimostrazione che tutto è davvero possibile.

Conferma per Ranocchia nell'undici titolare assieme a Skriniar e Bastoni: De Vrij è ancora ai box in virtù dell'infortunio rimediato con l'Olanda. Calhanoglu dovrebbe spuntarla su Vidal, mentre per Dzeko è previsto il ritorno dal primo minuto a discapito di Correa, dopo la partenza dalla panchina contro il Napoli.

Classico 4-2-3-1 per De Zerbi: Fernando punto di riferimento in avanti, con Tetê, Marcos Antonio e Mudryk (favorito su Solomon) a sostegno sulla trequarti. In difesa c'è l'ex Sassuolo Marlon, spazio a Trubin tra i pali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SHAKHTAR DONETSK

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodô, Marlon, Matviyenko, Konoplya; Maycon, Stepanenko; Tetê, Marcos Antonio, Mudryk; Fernando. All. De Zerbi