A poco più di ventiquattr'ore dalla partita di Champions League dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk, Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

"Dopo le due vittorie con lo Sheriff abbiamo il destino nelle nostre mani. Affrontiamo una squadra che gioca bene e con un ottimo allenatore, dovremo essere seri e preparati per vincere".

"Domenica abbiamo speso tante energie, Barella e Correa mi hanno chiesto il cambio Spero di recuperare Lautaro. Non ci saranno De Vrij e Sanchez, che spero ci siano per la prossima sfida di campionato".

Sull'obiettivo qualificazione, il tecnico interista si dice concentrato e individua nella partita contro lo Shakhtar un crocevia importante.

"Riportare l'Inter agli ottavi è uno dei nostri obiettivi. Siamo a buon punto ma manca ancora tanto. Per noi domani è decisiva, soprattutto perché poi affronteremo il Real Madrid nell'ultima gara".

Gara che rappresenta un'ultima spiaggia per gli ucraini, a rischio eliminazione in caso di sconfitta. Presupposti che però non sembrano colpire Inzaghi."

"La partita non cambierà in base alle esigenze di punti delle due squadre. Per noi è importantissima, potrebbe darci tanto già da domani sera".