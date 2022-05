Probabili formazioni Inter-Sampdoria: Dzeko affianca Lautaro

Milano e tutto il calcio italiano sono pronti a fermarsi in 90 minuti che decideranno le sorti di un campionato appassionante fino all'ultimo km: Milan 83, Inter 81, così recita la classifica a poche curve dalla fine, un finale incerto a cui non assistevamo da ben dodici anni.

L'unica certezza è che lo Scudetto 2021/22 finirà nella città meneghina, da capire se sul petto dei rossoneri o ancora su quello dei campioni in carica, decisi a non mollare lo scettro: per far sì che quest'ultimo scenario si concretizzi, dovranno arrivare un successo contro la Sampdoria e una contemporanea sconfitta del Milan a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo.

Missione difficile ma non impossibile per Simone Inzaghi, che nel 2000 vinse un titolo con la Lazio proprio da uno svantaggio di -2: il celeberrimo ko della Juventus nel diluvio di Perugia consegnò lo Scudetto all'Aquila, carnefice due anni più tardi proprio dell'Inter in quel drammatico 5 maggio per il popolo nerazzurro. A segno, per il definitivo 4-2, andò l'attuale tecnico interista.

Soltanto qualche piccolo dubbio da sciogliere per Inzaghi, con il solo Gagliardini indisponibile: Dumfries dovrebbe prevalere su Darmian a destra, Dzeko in pole su Correa per giocare accanto a Lautaro nel tandem offensivo.

Per il resto nessuna novità: centrocampo classico, a sinistra il solito ed inesauribile Perisic. Difesa titolare con Skriniar e Bastoni 'braccetti' ai lati di De Vrij.

Già salva e libera mentalmente la Sampdoria, priva dello squalificato Colley (espulso nel finale del match con la Fiorentina): Caputo dovrebbe agire da unica punta nel 4-5-1 di Giampaolo, Ronaldo Vieira in cabina di regia. Yoshida sostituto del difensore gambiano, Audero guardiano della porta.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Vieira, Rincon, Sabiri; Caputo.