Andata degli ottavi di Champions League per i nerazzurri: a San Siro c'è il Porto dell'ex Conceicao, reduce dal primo posto nel girone.

Dopo Milan e Napoli, tocca all'Inter giocare l'andata degli ottavi di Champions League. I nerazzurri iniziano la fase ad eliminazione diretta a San Siro dopo il secondo posto nel proprio girone: al Meazza c'è il Porto dell'ex Conceicao, arrivato primo nel proprio raggruppamento.

Tutti e quattro i precedenti confronti tra Inter e Porto sono avvenuti in Champions League nel 2005 - la squadra italiana è rimasta imbattuta negli ottavi di finale dell’edizione 2004/05 (una vittoria e un pareggio) prima che le due squadre vincessero una partita a testa nella fase a gironi della Champions League 2005/06.

Si tratta della decima sfida tra l’Inter e una squadra portoghese in una competizione europea: i nerazzurri sono rimasti imbattuti nei precedenti nove confronti, ottenendo otto vittorie e un pareggio. L’unica squadra portoghese a evitare la sconfitta contro l’Inter è stata il Boavista pareggiando 0-0 in Coppa UEFA nell’ottobre 1991.

Nell'Inter spazio per Lukaku al fianco di Lautaro Martinez, con Dzeko in panchina. Dimarco e Darmian esterni, in mezzo Calhanoglu e non Brozovic in regia con Barella e Mkhitaryan. A difendere Onana, dal primo minuto in porta, il trio composto da Skriniar, Acerbi e Bastoni.

Nel Porto Taremi e Pepe di punta, mentre Galeno e Franco agiranno sulle fasce di centrocampo. Interni Eustaquio e Grujic, Pepe guida la difesa con Marciano, Zaidu e Joao Mario. Diogo Costa tra i pali.

INTER-PORTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Galeno; Pepê, Taremi.