Probabili formazioni Inter-Napoli: Lautaro sfida Insigne con Correa, Dzeko in panchina

Il passo falso del Milan a Firenze ha aperto nuovi ed interessanti scenari di classifica sia per l'Inter che per il Napoli, avversarie nel big match della tredicesima giornata di scena nel tempio di San Siro.

Se i nerazzurri puntano a ridurre il distacco dai cugini da sette a quattro punti, i partenopei hanno la ghiotta opportunità di riprendersi la vetta solitaria e inscenare una sorta di fuga che alimenterebbe le speranze di Scudetto.

Sfida del cuore per Luciano Spalletti, che a Milano ha lavorato in un biennio dalle emozioni intense e contrastanti: dalla gioia per il ritorno in Champions League al famigerato caso Icardi, gestito in maniera impeccabile nonostante i rischi di sfaldamento.

Inzaghi senza l'infortunato De Vrij: Ranocchia sostituto naturale, con Skriniar e Bastoni a completare il reparto difensivo davanti a capitan Handanovic. Darmian e Perisic a correre sulle corsie esterne, Barella e Calhanoglu fidi scudieri di Brozovic. Dzeko dovrebbe partire dalla panchina, complice una condizione fisica non perfetta: spazio per la coppia a 'ritmo di tango' composta da Correa e Lautaro.

Spalletti privo dei positivi Demme e Politano, oltre a Ounas, vittima di un'elongazione del retto femorale: a destra nel tridente offensivo dovrebbe spuntarla Elmas su Lozano, con Osimhen e Insigne intoccabili nei rispettivi ruoli. Zielinski mezzala con licenza di offendere, assieme ad Anguissa e Fabian nella zona nevralgica. Dietro c'è il rientro di Koulibaly dopo la squalifica, accanto a Rrahmani; Di Lorenzo e Mario Rui i terzini. Ospina in porta.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.