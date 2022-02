Probabili formazioni Inter-Liverpool: Dzeko vs Salah, sfida tra ex compagni

Dall'urna del primo sorteggio era uscito l'Ajax, prima che un madornale errore contestato dall'Atletico Madrid obbligasse ad una nuova estrazione: la seconda volta non è stata benevola con l'Inter, attesa dallo scoglio Liverpool agli ottavi di Champions League.

Uno degli avversari peggiori del lotto per gli uomini di Inzaghi, ricoperti di elogi da un Klopp decisamente in vena di complimenti in conferenza: parole che non sembrano di circostanza, tutt'altro, ma bensì di sano rispetto per la squadra campione d'Italia in carica.

Nella notte di San Siro non brillerà la stella di Barella, squalificato anche per il match di ritorno dell'8 marzo: Vidal candidato principale alla sostituzione del sardo, con Brozovic e Calhanoglu a completare la zona centrale del campo. Nessuna sorpresa sulle fasce, dove sarà la volta di Dumfries e Perisic.

Il più grande dubbio di Inzaghi è relativo al partner di Dzeko, unico intoccabile in attacco: Lautaro in leggero vantaggio su Sanchez, in gran forma e scalpitante per una maglia da titolare. Recupero importante in difesa quello di Bastoni, presente nel terzetto con Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic.

Klopp con Diogo Jota al centro del tridente offensivo, supportato dai soliti Salah e Mané sulle corsie esterne. Fabinho e Keita scudieri di Henderson, Van Dijk guida la difesa: con lui anche Matip, mentre Alexander-Arnold e Robertson saranno i due terzini. Alisson certezza tra i pali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LIVERPOOL

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Keita; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.