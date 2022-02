INTER-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Champions League dell'Inter continua con una supersfida, l'avversario dei nerazzurri nell'andata degli ottavi di finale sarà infatti il Liverpool di Jurgen Klopp.

L'Inter è riuscita a entrare tra le prime 16 squadre d'Europa a distanza di ben dieci anni dall'ultima volta e lo ha fatto classificandosi seconda nel Gruppo D dietro al Real Madrid.

Il Liverpool, campione d'Europa nel 2018/19, si è invece piazzato al primo posto nel Gruppo B davanti ad Atletico Madrid, Porto e Milan. Non solo, i Reds hanno vinto il proprio girone chiudendo a punteggio pieno con 17 goal fatti e solo 6 subiti.

L'ultima sfida tra le due squadre risale agli ottavi della Champions League 2007/08 quando il Liverpool ha eliminato l'Inter vincendo 2-0 in casa e 0-1 in trasferta.

Nella semifinale della Coppa dei Campioni 1964/65 invece ad avere la meglio furono i nerazzurri, che ribaltarono il 3-1 subito ad Anfield vincendo 3-0 al 'Meazza'.

In questo articolo troverete tutte le informazioni su Inter-Liverpool: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming .

ORARIO INTER-LIVERPOOL

Inter-Liverpool, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League, si giocherà mercoledì 16 febbraio 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21,00.

DOVE VEDERE INTER-LIVERPOOL IN TV

Il match che vedrà protagoniste Inter e Liverpool verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, cioè la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior partita del mercoledì di Champions League.

La sfida sarà visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.

Un’ulteriore alternativa è rappresentata dall’app presente su Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

A curare la telecronaca di Inter-Liverpool su Amazon Prime sarà Sandro Piccinini, col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

INTER-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Trasmessa da Amazon Prime Video, sarà possibile seguire Inter-Liverpool in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su dispositivi come pc e notebook. Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, mentre nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Coloro che non riusciranno a seguire Inter-Liverpool in tv o in streaming, potranno contare sulla diretta testuale di Goal. Vi racconteremo in diretta tutte le fasi salienti e gli eventi della gara dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LIVERPOOL

Inzaghi spera di recuperare Bastoni mentre non avrà sicuramente a disposizione lo squalificato Barella, al suo posto ci sarà Vidal. Dumfries e Perisic confermatissimi sugli esterni, così come Dzeko e Lautaro Martinez in attacco.

L'articolo prosegue qui sotto

Formazione tipo anche per Klopp che schiera il tridente formato da Salah, Diogo Jota e Manè. A centrocampo Fabinho, Henderson e Keita. Sulle fasce la spinta di Alexander-Arnold e Robertson.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.