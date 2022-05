Probabili formazioni Inter-Empoli: Dzeko o Correa, duello per affiancare Lautaro

L'obiettivo è uno solo: vincere per mettere pressione al Milan, impegnato domenica sera nel posticipo di Verona. Contro l'Empoli non ha alternative l'Inter, che si ritrova con due punti in meno rispetto al primo posto dei rossoneri e, in caso di vittoria, a sua volta balzerebbe momentaneamente in vetta alla classifica.

Si tratta peraltro di un impegno sulla carta abbordabile per i nerazzurri, più di quello che attenderà il Milan al Bentegodi. Se non altro perché l'Empoli, già tranquillo da tempo dopo un ottimo girone d'andata, in un pessimo ritorno ha conquistato appena una vittoria: quella, in rimonta, che di fatto ha spento ogni speranza Scudetto del Napoli.

Inzaghi ha recuperato Barella dopo lo spavento di Udine e l'ex centrocampista del Cagliari partirà così titolare in mezzo al campo. Discorso diverso per Bastoni, che sta meglio ma non verrà rischiato da Inzaghi: in difesa tocca a Dimarco. Uno tra Dzeko e Correa affiancherà Lautaro Martinez in attacco, con il bosniaco leggermente favorito.

L'Empoli non ha a disposizione Stojanovic e Verre, entrambi espulsi domenica scorsa contro il Torino e quindi squalificati: sulla fascia destra della difesa ci sarà Fiamozzi, mentre Bajrami riprenderà il proprio posto sulla trequarti, accanto a Di Francesco e dietro all'ex PInamonti. Bandinelli torna titolare dopo la squalifica. In difesa Romagnoli e non Viti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli