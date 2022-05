Problemi al ginocchio per Barella: il centrocampista deve lasciare il campo

Brutta notizia in casa Inter. Nel finale del match contro l'Udinese, vinto per 1-2 grazie ai goal di Perisic e Lautaro Martinez, Nicolò Barella lascia il campo anzitempo per un problema al ginocchio destro.

Inizalmente c'è stata grande preoccupazione, ma nei minuti seguenti i timori si sono lievemente attenuati perché il giocatore è uscito dal campo con le sue gambe.

Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni dell'ex centrocampista del Cagliari, sostituito per gli ultimi minuti di gioco contro i friulani dal compagno di reparto Vecino.

La speranza di Simone Inzaghi è di rivaerlo già per il prossimo match di campionato, in programma venerdì a San Siro contro l'Empoli.