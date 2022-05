Il campionato di Serie A 2021/2022 si è spinto fino alla 36esima giornata e questo, per molte squadre, si traduce fondamentalmente in una cosa: non sono concessi margini di errore. Lo sa bene anche il Milan che sarà chiamato ad affrontare un’ennesima sfida che mette in palio punti fondamentali per la corsa che conduce dritta allo Scudetto.

La compagine rossonera sarà impegnata su uno dei campi più ostici del torneo: quello del Verona. Arriverà a questo snodo forte dei 77 punti messi in cascina che gli hanno consentito di presentarsi ai blocchi di partenza del turno da capolista.

Gli uomini guidati da Stefano Pioli stanno vivendo un ottimo momento di forma, certificato anche dai risultati degli ultimi mesi. In campionato hanno infatti inanellato tredici risultati utili consecutivi e sono reduci da tre vittorie: quelle contro il Genoa (2-0 interno), la Lazio (2-1 all’Olimpico) e la Fiorentina (1-0 a San Siro).

Bene sta però anche il Verona di Igor Tudor, che nelle ultime tre uscite ha raccolto sette punti frutto di due vittorie (sui campi di Atalanta e Cagliari) ed un pareggio (in casa contro la Sampdoria). Gli scaligeri hanno poco da chiedere al torneo, visto che sono saldamente al nono posto, ma chiudere bene la stagione potrebbe voler dire scalare ancora la classifica e issarsi in posizioni che renderebbero la loro annata ancor più importante.

Il match di andata, che si è disputato lo scorso 16 ottobre, ha visto il Milan imporsi in casa per 3-2. Allora si giocava l’ottavo turno di campionato e i rossoneri rimontarono dallo 0-2 grazie ai goal di Giroud e Kessié e un’autorete di Günter.

QUANDO SI GIOCA VERONA-MILAN

Verona-Milan, sfida valida per il 36° turno del campionato di Serie A, si giocherà domenica 8 maggio 2022 allo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE VERONA-MILAN IN TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva il match che vedrà opposte Verona e Milan. La sfida del Bengodi sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o a console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

Essendo trasmessa da DAZN, Verona-Milan sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come Tablet e smartphone e su pc e notebook. Nel primo caso basterà utilizzare l’apposita app compatibile per sistemi Android e iOS, mentre nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

La telecronaca del match è stata affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Riccardo Montolivo.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-MILAN

Igor Tudor disegnerà il suo Verona con un 3-4-2-1 nel quale saranno Ceccherini, Günter e Casale a completare il pacchetto difensivo davanti a Montipò. Faraoni e Lazovic presidieranno gli esterni, con Ilic e Tameze in mediana, mentre in avanti saranno Barak e Caprari ad agire a supporto di Simeone.

Consueto 4-2-3-1 per Stefano Pioli, che davanti a Maignan sistemerà una linea difensiva composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Tonali e Bennacer formeranno il duo di mediana, mentre a supporto dell’unica punta Giroud ci saranno Messias, Kessié e Leao.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud.