Probabili formazioni Inter-Bologna: Correa con Lautaro, fuori Dzeko

L'Inter ospita il Bologna nell'anticipo della quarta giornata di Serie A: Inzaghi lancia Dumfries e Correa, Mihajlovic con Barrow e Arnautovic.

L'Inter, reduce dalla sconfitta casalinga in Champions League contro il Real Madrid e dal pareggio di Genova contro la Sampdoria, ospita il Bologna per l'anticipo della quarta giornata di Serie A.

I nerazzurri hanno raccolto 7 punti nelle prime tre partite di campionato, frutto di due vittorie e un pareggio, esattamente lo stesso bottino del Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Simone Inzaghi, in vista dei prossimi impegni ravvicinati, potrebbe fare rifiatare alcuni titolari: sulla fascia destra tocca a Dumfries con Dimarco preferito a Perisic dall'altra parte. Ballottaggio tra Calhanoglu e Vidal a centrocampo. In attacco sarà Correa a fare coppia con Lautaro Martinez. Dzeko va in panchina, Bastoni è recuperato.

Nel Bologna invece confermato Medel al centro della difesa, Hickey favorito su Dijks come terzino sinistro. Regia affidata a Dominguez, accanto a lui Svanberg e Soriano. In attacco tridente formato dall'ex Arnautovic con Orsolini e Barrow.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Barrow.