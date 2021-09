Inter-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter ospita il Bologna nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Inter di Simone Inzaghi ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A. I milanesi, campioni d'Italia in carica, sono al momento quarti in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie e un pareggio rimediato a Genova contro la Sampdoria nell'ultimo turno, mentre i felsinei si trovano in 6ª posizione con gli stessi punti e un analogo cammino.

Le due formazioni si sono affrontate 74 volte in Serie A in casa dei nerazzurri, con un bilancio favorevole a questi ultimi di 41 vittorie, 21 pareggi e 12 affermazioni dei rossoblù. Questi ultimi hanno tuttavia ottenuto il successo in 4 delle ultime 9 trasferte nel massimo campionato sul campo dell'Inter (2 pareggi e 3 sconfitte).

I nerazzurri sono reduci da 17 vittorie interne consecutive in campionato: soltanto il Grande Torino nel 1948 (21 vittorie), il Milan del Gre-No-Li nel 1950 (19 successi) e la Juventus di Conte nel 2014 (25) e quella di Allegri nel 2017 (33) hanno fatto di meglio nella storia del torneo.

I due argentini Lautaro Martínez e Joaquín Correa sono i migliori marcatori fra i nerazzurri con 2 goal ciascuno, mentre, sempre a quota 2 reti, il terzino Lorenzo De Silvestri è al momento il giocatore più prolifico della rosa del Bologna.

Curiosa la statistica riguardante Marko Arnautovic e la Serie A: l'ex nerazzurro (3 presenze nel 2009/10) fra l'esperienza a Milano da giovane e l'attuale con gli emiliani (altre 3 presenze) è attualmente imbattuto con 5 vittorie e un pareggio. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-BOLOGNA

Inter-Bologna si disputerà la sera di sabato 18 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 149ª in Serie A fra le due formazioni e sarà arbitrata dal signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, è in programma alle ore 18.00.

L'anticipo Inter-Bologna sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Inter-Bologna su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini come seconda voce e opinionista.

Tifosi e appassionati, attraverso DAZN, potranno seguire Inter-Bologna in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Conavrete la possibilità di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete fin dai minuti che precedono il calcio d'inizio le formazioni ufficiali e tutte le informazioni sulla partita, quindi, dopo il via, la descrizione delle azioni più importanti, dei goal e degli eventi.

Simone Inzaghi confermerà in attacco Lautaro Martínez e Dzeko anche dopo le fatiche europee, con Alexis Sánchez e Correa pronti comunque a subentrare a gara in corso. Sulla fascia destra Darmian potrebbe rilevare Dumfries, schierato titolare contro il Real Madrid, mentre a sinistra Dimarco farà rifiatare Perisic. Brozovic sarà il playmaker, con Barella e uno fra Calhanoglu e Vidal come interni. In difesa, davanti a capitan Handanovic, il recupero importante è quello di Bastoni, che dopo il rientro in Champions tornerà anche in campionato ad affiancare Skriniar e De Vrij nella linea a tre titolare dei nerazzurri. Ai box, per infortunio, il solo Sensi.

Mihajlovic si affiderà al consueto 4-2-3-1 dei felsinei. Il ruolo di centravanti sarà ricoperto dall'ex Arnautovic, che sarà supportato sulla trequarti da Orsolini, in vantaggio su Skov Olsen, Soriano e Barrow, quest'ultimo favorito su Sansone. Il tandem in mediana sarà composto invece da Nico Domínguez e Svanberg, con Schouten e Kingsley ai box per problemi fisici. Fra i pali agirà Skorupski, mentre Medel e Bonifazi formeranno la coppia centrale difensiva e De Silvestri e Hickey, in vantaggio su Mbaye e Dijks, saranno i due terzini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martínez, Dzeko.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Nico Domínguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.