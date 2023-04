Probabili formazioni Inter-Benfica: Dzeko al fianco di Lautaro in attacco

L’Inter sfida il Benfica nel ritorno dei quarti i Champions League: i nerazzurri ripartono dalla vittoria per 2-0 dell’andata.

Un ultimo passo per raggiungere un traguardo importantissimo. L’Inter torna in campo e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una partita nella quale non saranno ammessi errori: quella valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica.

E’ dunque la sfida che mette in palio uno dei pass che vale l’accesso nel ristretto club club delle migliori quattro squadre d’Europa e i nerazzurri la affronteranno partendo dall’importante vantaggio che si sono garantiti al Da Luz di Lisbona.

Il 2-0 firmato all’andata da Barella e Lukaku rende il discorso più in discesa, ma ovviamente a San Siro serviranno massicce dosi di determinazione e concentrazione.

Per l’occasione, Simone Inzaghi si affiderà al consueto 3-5-2 nel quale, davanti ad Onana, saranno Darmian, Acerbi e Bastoni a comporre il terzetto difensivo.

Dumfries e Dimarco si sistemeranno sugli out di destra e sinistra, mentre le chiavi del centrocampo verranno affidate a Brozovic, con Barella e Mkhitaryan che agiranno da interni. In attacco sarà Dzeko la spalla di Lautaro Martinez.

Roger Schmidt disegnerà invece la compagine lusitana con un 4-2-3-1 nel quale Gilberto, Antonio Silva, Otamendi e Grimaldo alzeranno il muro difensivo davanti a Vlachodimos.

Florentino e Chiquinho comporranno il duo di mediana, mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Gonçalo Ramos, ci saranno Joao Mario, Rafa Silva ed Aursnes.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BENFICA

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos. All. Schmidt.