Probabili formazioni Inter-Bayern Monaco: Mkhitaryan titolare, Onana insidia Handanovic

L'Inter debutta in Champions ospitando i campioni di Germania: l'armeno è favorito per un posto ai danni di Barella, ballottaggio Handanovic-Onana.

Archiviata la delusione per la sconfitta nel derby, l'Inter inizia il suo cammino in Champions League ospitando a San Siro il Bayern Monaco per la prima gara del girone C.

Debutto di fuoco, dunque, per la squadra di Simone Inzaghi chiamata al primo test ad alto coefficiente di difficoltà in un girone che comprende anche Barcellona e Viktoria Plzen.

Per la sfida contro i bavaresi, il tecnico nerazzurro è pronto a lanciare Dzeko come spalla di Lautaro Martinez nel 3-5-2. Ritorno da titolare anche per Gosens che occuperà la casella di sinistra con Dumfries a destra. A centrocampo ci sono Mkhitaryan - in vantaggio su Barella - e Calhanoglu ai lati di Brozovic. In difesa piena fiducia a Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione della porta difesa da Samir Handanovic, anche se in queste ore sono in rialzo le quotazioni di Onana.

Sul versante Bayern, Nagelsmann recupera Goretzka, ma a centrocampo è Sabitzer il candidato ad affiancare Kimmich. Muller, Gnabry e Mané sono sicuri di una maglia da titolare mentre Musiala parte in vantaggio nel ballottaggio con Coman. In difesa c'è l'ex Juve de Ligt a braccetto con Lucas Hernandez, sugli esterni Pavard e Davies. In porta, ovviamente, tocca a Neuer.

PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BAYERN MONACO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Musiala; Gnabry, Mané.